Τζίμι Μπάτλερ: Εκτόξευσε τα νούμερά του στους τελικούς του ΝΒΑ! (pic)

Από τη στιγμή που δεν αγωνίζονται οι Γκόραν Ντράγκιτς και Μπαμ Αντεμπάγιο, ο Τζίμι Μπάτλερ έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του και πραγματοποιεί φοβερές εμφανίσεις.

Μπορεί στα δύο πρώτα ματς να μην τα κατάφερε, αλλά στο Game 3 απέναντι στους Λέικερς έκανε τα πάντα για να οδηγήσει το Μαϊάμι στη νίκη και στη μείωση της σειράς στο 2-1.

Συγκεκριμένα στους τελικούς του ΝΒΑ μετράει 29,3 πόντους, 10,3 ασίστ, 7 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας! Έχει 58% στα εντός παιδιάς στο σύνολο, εκ των οποίων 40% στα τρίποντα, ενώ μετράει και 90% στις βολές!

.@JimmyButler has been HOOPING in his first #NBAFinals pic.twitter.com/jKBEsaZK3I

— NBA TV (@NBATV) October 6, 2020