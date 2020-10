ΝΒΑ: Πέντε παίκτες βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στην κοινωνία

Το ΝΒΑ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κάνουν οι παίκτες του για ένα προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία και κάθε μήνα ένας παίκτης βραβεύεται με το «NBA Cares Community Assist Award».

Τώρα, όμως, οι παραλήπτες ήταν πέντε και πρόκειται για τους Χάρισον Μπαρνς (Κινγκς), Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Τζορτζ Χιλ (Μπακς), Κρις Πολ (Θάντερ) και Ντουάιτ Πάουελ (Μάβερικς).

Σε ένα διάστημα αναταραχών στις ΗΠΑ, μετά τις δολοφονίες των Τζορτζ Φλόιντ και Μπριόνα Τέιλορ, οι παίκτες αυτοί συνέβαλαν τα μέγιστα, για να προωθήσουν την ισότητα και να βοηθήσουν τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του, ειδικά την μαύρη κοινότητα.

.@Celtics Jaylen Brown (@FCHWPO) is the recipient of the 2019-20 End-of-Season NBA Cares Community Assist Award presented by @kpthrive for continuously demonstrating leadership in Boston & Atlanta, organizing action & advocating for racial and educational equity. pic.twitter.com/ofLP8K4nJO — NBA Cares (@nbacares) October 5, 2020

Honored to be selected as a @NBACares Community Assist Award recipient! @BrittanyLBarnes and I are committed to continuously help those in need. https://t.co/OYFRNWvKvv — Harrison Barnes (@hbarnes) October 5, 2020