Λέικερς, Κλίπερς και Μπακς τα φαβορί για τον τίτλο του 2021 στο ΝΒΑ! (pic)

Η φετινή σεζόν ήταν πολύ μοναδική για το ΝΒΑ, όπως και για όλα τα αθλήματα, με το κορυφαίο πρωτάθλημα της λίγκας πάνω να συνεχίζει και να είναι μια ανάσα από το να βγάλει πρωταθλητή. Ενώ οι Χιτ με τους Λέικερς αγωνίζονται για τον τίτλο του 2020 και ας έχουμε φτάσει Οκτώβριο, οι στοιχηματικές έχουν τα πρώτα φαβορί για τον επόμενο τίτλο.

Κανείς δεν ξέρει πως θα διαμορφωθεί το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν, ούτε καν πότε θα ξεκινήσει και με τι συνθήκες, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον κόσμο να παίρνει τα ρίσκα του. Οι Λέικερς είναι το πρώτο φαβορί για τον επόμενο τίτλο, χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί με τον Άντονι Ντέιβις ο οποίος μένει ελεύθερος, ενώ δεύτερο φαβορί είναι οι Κλίπερς, οι οποίοι προέρχονται από την φετινή μεγάλη αποτυχία τους.

Στην τρίτη θέση είναι οι Μπακς, του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το Μιλγουόκι να έχει και αυτό θέματα να λύσει στην επερχόμενη free agency, με τον Έλληνα σταρ να πρέπει να πάρει κάποιες πολύ σοβαρές αποφάσεις για την καριέρα του. Αυτή είναι η τριάδα, με τους Ουόριορς να επιστρέφουν ως τέταρτο φαβορί, μετά από μια τραγική σεζόν και στην 5η θέση είναι οι Σέλτικς, μετά την πολύ καλή φετινή πορεία τους. Οι Νετς με τους Ντουράντ και Ίρβινγκ δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερη πίστη στην 6η θέση, ενώ τεράστια έκπληξη αποτελεί η 7η θέση των φετινών φιναλίστ, Χιτ, που μάλλον δεν έχουν πείσει ότι μπορούν να επαναλάβουν την φετινή επιτυχία τους.

The Lakers are the early 2021 NBA title favorites pic.twitter.com/g5TW9OL5I3

— SportsCenter (@SportsCenter) October 6, 2020