Χίροου: «Ποτέ ξανά δεν είχα κάνει αυτή τη γκριμάτσα» (vid)

Το mean mug του Τάιλερ Χίροου από τον τρίτο τελικό με τους Λέικερς έγινε αμέσως viral.

Ο ίδιος ρωτήθηκε για αυτό και εξήγησε πως έκανε εντύπωση και στον ίδιο, αλλά έγινε πάνω στην ένταση της στιγμής, όπως συμβαίνει στα παιχνίδια.

Ενόψει του Game 4, δήλωσε: «Απλά το έκανα. Ποτέ πριν δεν έχω κάνει αυτή τη γκριμάτσα, ποτέ στην ζωή μου. Απλά έγινε εν μέσω όλων όσων συνέβαιναν εκείνη την στιγμή. Έτσι είσαι, όταν ανταγωνίζεσαι».

Tyler Herro on the snarl from last night, “I’ve never really made that face before.” Was just in the moment. pic.twitter.com/nBQVxuhX8T

— Will Manso (@WillManso) October 5, 2020