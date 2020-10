Xιτ: Ελπίδες για Αντεμπάγιο στο Game 4, εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντράγκιτς (pic)

Οι Χιτ δεν είχαν στο Game 3 των τελικών τους Αντεμπάγιο-Ντράγκιτς, ωστόσο η εκπληκτική εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ έφερε τη σειρά με τους Λέικερς στο 2-1.

Tα νέα είναι ευχάριστα για τον σέντερ του Μαϊάμι που αισθάνεται καλύτερα και οι πιθανότητες να παίξει στο Game 4 (Cosmote Sport 4 HD, 04:00, 7/10) αυξήθηκαν.

Από την άλλη ο Σλοβένος γκαρντ συνεχίζει να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον 4ο τελικό.

Heat’s Bam Adebayo upgraded to questionable for Game 4 of NBA Finals vs. Lakers. Goran Dragic is doubtful.

