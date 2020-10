Ο βραχύσωμος γκαρντ ταλαιπωρείται εδώ και τρία χρόνια με πρόβλημα στο ισχίο και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπόρεσε να... στεριώσει σε μια ομάδα σε αυτό το διάστημα.

Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να απαλλαχθεί μία και καλή από αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση ώστε να είναι στο 100% έτοιμος με την έναρξη της σεζόν.

Φυσικά όταν θα ανοίξει η free agency στο ΝΒΑ θα μπορέσει να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έχοντας στο βιογραφικό του 525 ματς στο ΝΒΑ με 18,1 πόντους και 5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Free agent Isaiah Thomas says he underwent resurfacing surgery on his right hip in May and will be ready for the 2020-21 NBA season. Thomas has dealt with the hip issue for the past three years and underwent procedure to fully resolve it.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 5, 2020