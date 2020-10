«Περιμένατε τον ΛεΜπρόν να συγχαρεί τον Μπάτλερ που τον φόρτωσε με 40 πόντους»; (vid)

Οι Χιτ παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες στο Game 3 της σειράς των ΝΒΑ Finals, από τη στιγμή που οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Γκόραν Ντράγκιτς τέθηκαν off λόγω τραυματισμών όμως ολοκλήρωσαν την υπέρβαση κι επικράτησαν με 115-104, χάρη στην ασύλληπτη εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ.

Για πρώτη φορά στα φετινά playoffs, λοιπόν οι Λέικερς ήταν πίσω στο σκορ σε όλα τα δωδεκάλεπτα και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωσε καθησυχαστικός ενώ προηγουμένως είχε αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας!

«Τι περιμένατε δηλαδή; Θέλατε να κάτσει και να δώσει συγχαρητήρια στον Μπάτλερ που τον φόρτωσε με 40 πόντους απόψε;» ήταν το σχόλιο του Κέντρικ Πέρκινς.

Oh Please...what you wanted him to do go congratulate Jimmy Butler for serving them a 40 piece wing dinner tonight?! Carry on... https://t.co/DMCtXEHDw9

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) October 5, 2020