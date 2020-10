Οι Λέικερς δεν έχουν χάσει ποτέ με τις φανέλες για τον Κόμπι και ο ΛεΜπρον έστειλε μήνυμα! (pic & vid)

Οι Λέικερς έκαναν το 2-0 στην σειρά με τους Χιτ και δείχνουν αποφασισμένοι να μην σταματήσουν πουθενά. Έξτρα κίνητρο είναι οι φανέλες του Κόμπι, με τις οποίες η ομάδα του Λος Άντζελες δεν έχει χάσει ποτέ και ρωτήθηκε για το γεγονός ο ΛεΜπρον, ο οποίος φανερά συγκινημένος έστειλε μήνυμα στην σύζυγο και τις κόρες του αδικοχαμένου θρύλου.

«Γι' αυτό το κάνουμε. Σκεφτόμαστε την οικογένεια Μπράιαντ και ευχόμαστε να τους κάνουμε υπερήφανους».

The Lakers are now 4-0 in the playoffs when wearing the Kobe-inspired “Black Mamba” uniforms. LeBron James was asked about that.

“This is what it’s all about," James said. "We’re thinking about the Bryant family... and hopefully we’re making them proud.” https://t.co/svRKEup5FF

