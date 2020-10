Λέικερς: Έχουν 54-0 νίκες όταν προηγούνται στο τέλος της 3ης περιόδου! (pic)

Δεν χάνουν με τίποτα οι Λέικερς σε ματς, όταν μπαίνουν με προβάδισμα στο 4ο δωδεκάλεπτο.

Οι λιμνάνθρωποι βρίσκονται στο 54-0 όταν προηγούνται μετά το τέλος της 3ης περιόδου, ενώ για πρώτη φορά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεκινά τελικούς στο 2-0.

Οι Μπουλς του Τζόρνταν έφτασαν στο 78-1 τη σεζόν 1995-96, ενώ την τριάδα κλείνουν οι Σέλτικς με το 50-1 τη σεζόν 1967-68.

The Lakers improve to 54-0 this season when leading after 3 quarters, inching closer to possibly being the 1st team to win every game after leading through 3 quarters. pic.twitter.com/nX7t9Wx3C9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 3, 2020