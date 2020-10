Χίρο: Ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που ξεκινά βασικός σε τελικούς! (pic)

Οι Χιτ ηττήθηκαν στο Game 2 των τελικών κόντρα στους Λέικερς, όμως ο Τάιλερ Χίρο έγραψε ιστορία σε ένα ματς που ο Ρόντο θύμισε Κόμπι Μπράιαντ με τα παπούτσια του και ο Ντέιβις έκανε ρεκόρ.

Ο θαυματουργός γκαρντ του Μαϊάμι έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που ξεκινά βασικός σε ματς τελικών (20 χρονών και 256 ημερών).

Οι Χιτ ξεκίνησαν το ματς με Χίρο, Μπάτλερ, Ρόμπινσον, Κράουντερ και Λέοναρντ, μια πεντάδα που είχε παίξει μόλις 2 λεπτά μαζί όλη τη σεζόν.

Tyler Herro will be the youngest player to start a finals game (20 years-256 days).

The Miami Heat game 2 starting lineup of Meyers Leonard, Tyler Herro, Jimmy Butler, Duncan Robinson and Jae Crowder has played 2 minutes together all season. pic.twitter.com/sGyNxBf5Pv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 3, 2020