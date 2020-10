ΝΒΑ: Υποψήφιος για προπονητής τους Ρόκετς ο Βάντερπουλ!

Το Χιούστον αποκλείστηκε στα ημιτελικά της Δύσης από τους Λέικερς και ο Μάικ Ντ' Αντόνι αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία των Τεξανών.

Οι «Ρουκέτες» βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, ο Ντέιβιντ Βάντερπουλ θα περάσει από συνέντευξη.

Ο άλλοτε παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας εργάστηκε για επτά χρόνια στο σταφ των Μπλέιζερς και πλέον είναι ασίσταντ κόουτς στους Τίμπεργουλβς.

Minnesota Timberwolves associate HC David Vanterpool will interview for the Houston Rockets head coaching job, sources tell ESPN. Vanterpool spent seven seasons on Portland staff before becoming the top assistant with Minnesota a year ago.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2020