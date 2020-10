Ραντεβού Πέλικανς με Λου για τον πάγκο (pic)

Ο Άλβιν Τζέντρι έχει αποχωρήσει αρκετό καιρό από τον πάγκο των Πέλικανς, αλλά ακόμη δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σαμς Τσαράνια αποκάλυψε πως ο Τάιρον Λου θα συναντηθεί απόψε με την διοίκηση του οργανισμού της Νέας Ορλεάνης με σκοπό να συζητήσουν το ενδεχόμενο να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας.

Clippers assistant Ty Lue is meeting with the New Orleans Pelicans today regarding their head coaching job, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 2, 2020