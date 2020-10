Λίλαρντ σε οπαδό των Λέικερς που τον τρόλαρε: «Τι θέση ήσουν πριν έρθει ο ΛεΜπρον;» (pics)

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ έχει τελειώσει εδώ και καιρό τις υποχρεώσεις του με τους Μπλέιζερς και απολαμβάνει τον χρόνο του, ενώ το ίδιο κάνει και με τα σόσιαλ μίντια του. Αρχικά απάντησε σε έναν χρήστη που του είπε να ασχολείται μόνο με το μπάσκετ στον ελεύθερο χρόνο του, ότι ασχολείται μέσα στην σεζόν και δεν το κάνει εκτός, ενώ συνέχισε με την συζήτηση.

Ένας άλλος χρήστης θέλησε να τον τρολάρει και του είπε ότι είναι ντροπή να βγαίνει 8ος κάτω από Μάβερικς και Θάντερ, με τον Λίλαρντ να μην το αφήνει να το συνεχίσει... «Τι θέση ήσουν πριν έρθει ο Μπρον;», σχολίασε ο Dame, δείχνοντας ότι είναι ιδιαίτερα ορεξάτος.

What seed have you been the last 8 years before Bron came? https://t.co/dZbGDQRE3p

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 30, 2020