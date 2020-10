Μπρούκλιν Νετς: Οι νέες φανέλες θα είναι εμπνευσμένες από τον Ντράζεν! (pic)

Μνήμες από τις αρχές της δεκαετίας του '90 θα αναβιώσουν στο Μπρούκλιν, καθώς μία από τις φανέλες που θα χρησιμοποιούν οι Νετς θα έχουν... χρώμα από την εποχή του Ντράζεν Πέτροβιτς.

Αυτό σημαίνει ότι το γαλάζιο θα είναι το κυρίαρχο χρώμα ενώ και η γραμματοσειρά θα είναι ίδια με τις πλέον χαρακτηριστικές φανέλες που χρησιμοποιούσαν οι -τότε Νιου Τζέρσεϊ- Νετς.

Εγκρίνετε;

The #Nets will have a classic jersey inspired by the Petrovic era. #NBA https://t.co/2RhQYQdgVE

— Etienne Catalan (@EtienneCatalan) September 30, 2020