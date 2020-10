Λέικερς-Χιτ: Το κρεσέντο τριπόντων των «Λιμνάνθρωπων» (vid)

Σε παράσταση τριπόντων μετέτρεψαν το πρώτο ημίχρονο του πρώτου τελικού των playoffs κόντρα στους Χιτ οι Λέικερς. Συγκεκριμένα οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν στο διάστημα αυτό να ευστοχήσουν στα 11 από τα 17 που επιχείρησαν έχοντας ποσοστό το εντυπωσιακό 64.7%, με τα 11 να είναι και ρεκόρ για τελικούς του NBA όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο.

The @Lakers shoot an efficient 11-17 from 3-point land in the opening half of Game 1 on ABC!#LakeShow #NBAFinals pic.twitter.com/XeZunZZLlY

— NBA (@NBA) October 1, 2020