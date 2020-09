ΝΒΑ: Οι παίκτες καλούν τον κόσμο να ψηφίσει στις εκλογές (pics)

Η υπόθεση της (σωστής) ψήφου είναι πολύ σημαντική για τους παίκτες που αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και ήδη όλο το διάστημα που βρίσκονται στην «Disney World» για αγώνες, φροντίζουν να περνούν τα μηνύματά τους.

Μπλουζάκια και μάσκες που γράφουν «vote», δηλαδή «ψήφισε», είναι μόνο ένας τρόπος, για να παρακινήσουν το κοινό να μην μείνει αμέτοχο. Μάλιστα, σχεδόν όλες οι ομάδες του ΝΒΑ έχουν διαθέσει τα γήπεδά τους για να γίνουν κέντρο εκλογών, ώστε να πάνε όλο και περισσότεροι να ψηφίσουν στις 3 Νοεμβρίου, που είναι οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, έχουν δημιουργήσει και την πλατφόρμα «More Than A Vote», μέσω της οποίας αναλύουν το θέμα της ψήφου και δείχνουν τη στήριξή τους στη μαύρη κοινότητα.

Μετά και το debate Ντόναλντ Τραμπ - Τζο Μπάιντεν, κάποιοι παίκτες απηύθυναν κάλεσμα μέσω twitter στον κόσμο.

Stand back and stand by??????????? No further questions your honor! #vote

All jokes aside, we all have to go out and vote!!!!!! Please register and go vote!

— Eric Paschall (@epaschall) September 30, 2020