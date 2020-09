Αποθέωσε Σποέλστρα ο Λεμπρόν: «Δεν τον σέβονται όπως του αξίζει, είναι πραγματικά καλός!» (vid)

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ των τελικών μεταξύ Λέικερς- Χιτ, ο Λεμπρόν Τζέιμς υποκλίθηκε στον προπονητή της αντίπαλης ομάδας, με τον οποίο συνεργάστηκε για μια τετραετία στη Φλόριντα.

«Οι παίκτες και οι προπονητές γνωρίζουν πόσο σπουδαίος είναι ο Σπο. Και υπάρχει ένα αφήγημα ότι δεν είναι. Δεν παίρνει τον σεβασμό που θα έπρεπε. Προετοιμάζει την ομάδα του κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία ποιος θα βρεθεί στο παρκέ, αλλά όλοι θα έχουν την κουλτούρα των Μαϊάμι Χιτ. Θα παίξουν σκληρά, θα παίξουν ενωμένοι. Αυτό συμβαίνει. Εσείς είστε εκεί που πρέπει να αλλάξετε αυτό το αφήγημα που δεν δίνετε στον Σπο τον απαραίτητο σεβασμό» σχολίασε ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ και συνέχισε:

«Λέτε ότι είχε τον Λεμπρόν. Τον Ουέιντ. Τον Μπος. Οποιοσδήποτε προπονητής θα μπορούσε να το κάνει. Όχι! Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι προπονητές. Τότε θα υπήρχαν περισσότερα πρωταθλήματα. Περισσότεροι πετυχημένοι προπονητές. Στον Σπο του αρέσει αυτό. Του δίνει κίνητρο. Αυτός ο σεβασμός που δεν του δίνετε εσείς και όλος ο κόσμος του μπάσκετ. Ο Σπο είναι πραγματικά καλός. Αν όχι σπουδαίος. Πιθανόν είναι σπουδαίος. Η προετοιμασία του είναι απίστευτη. Σαν να είναι το τελευταίο ματς. Και το ξέρω αυτό!»

“I’m not gonna sit up here and act like I don’t know what Spo is all about. Cause he’s damn good”

LeBron pays Erik Spoelstra the ultimate respect pic.twitter.com/JUq8tZkq8w

