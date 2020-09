Μπράντλεϊ Μπιλ: Αγόρασε έπαυλη στο Λος Άντζελες και «φούντωσε» τις φήμες! (pic)

Συγκεκριμένα έδωσε 6,8 εκατομμύρια δολάρια για μία πολυτελέστατη βίλα στην Venice του Λος Άντζελες και όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, ξεκίνησαν και τα σενάρια για πιθανή μετακόμισή του σε Λέικερς ή Κλίπερς!

Βέβαια το συμβόλαιό του που βρίσκεται σε ισχύ είναι αρκετά μεγάλο αφού για τη νέα σεζόν έχει να λάβει 28,7 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 34,5 για τη σεζόν 2021-22, έχοντας και τη δυνατότητα του opt-in για το 2022-23 με απολαβές 37,2 εκατομμύρια δολάρια.

Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που ο Πολ Τζορτζ ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί από τους Κλίπερς και οι Λέικερς δεν πρόκειται να αφήσουν μια τέτοια ευκαιρία να πάει... χαμένη, δεν αποκλείεται να υπάρχει και φωτιά μαζί με τον καπνό για τον σταρ των Ουίζαρντς.

Bradley Beal is buying a new house in Los Angeles, per https://t.co/gvXnsZuBFr



"One of the largest homes in L.A.’s hip Venice neighborhood has sold for $6.8 million, according to property records." pic.twitter.com/opHcnZTbMP

— NBA Central (@TheNBACentral) September 29, 2020