Χαμός στο twitter: Θέλουν την Μπέκι Χάμον στον πάγκο των Κλίπερς! (pics)

Οι Κλίπερς απέτυχαν να κατακτήσουν τους φετινούς τους στόχους και ο Ντοκ Ρίβερς πήρε την ευθύνη που του αναλογεί και αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας. Με το που έγινε αυτό γνωστό, άρχισε το όνομα της Μπέκι Χάμον να ηχεί όλο και πιο δυνατά για την θέση. Η βοηθός προπονήτρια των Σπερς, που βρίσκεται τόσα χρόνια με τεράστια επιτυχία στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς αναζητά την ευκαιρία αυτή, όπως σχολίασε πρόσφατα στο Jr. NBA Coaches Online.

«Έχω περάσει συνέντευξη για τους Πέισερς, αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Αλλά όσες παραπάνω συνεντεύξεις περνάω, τόσο πιο καλά ετοιμάζομαι και νομίζω ότι έρχεται η ευκαιρία. Όταν κοιτάξεις γύρω βλέπεις γυναίκες να ηγούνται παντού, γιατί να αποτελεί εξαίρεση το μπάσκετ; Τι είναι το μπάσκετ; Είναι διδασκαλία, είναι να μοιράζεις γνώση και νομίζω ότι το ΝΒΑ έχει μιλήσει ανοικτά για την ισότητα και νομίζω έχει γίνει βήμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι έχω πηδήξει βήματα. Έχω παίξει 22 χρόνια στο επαγγελματικό μπάσκετ και είμαι έτοιμη και προετοιμασμένη για την ευκαιρία και όταν ταιριάξω με έναν οργανισμό θα το δείτε».

Το όνομα της Χάμον έχει παίξει πολλές φορές στην επικαιρότητα, αλλά είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι οι Κλίπερς θα γράψουν ιστορία. Ο Καουάι Λέοναρντ έχει συνεργαστεί ξανά μαζί και φαίνεται ότι η εμπειρία που έχει μαζέψει, μαζί με νέες ιδέες για το ΝΒΑ δημιουργούν ένα σύνολο που πολύς κόσμος θέλει να δει. Το όνομα της έγινε χθες trend στο twitter και ίσως να είμαστε μπροστά σε μια ιστορική απόφαση.

Got to witness Becky Hammon's interactions/coaching of the Spurs players. She would make one hell of an NBA coach. If @LAClippers hire her, they would be doing a lot more than making history. They would be making a great hire of someone who's paid their dues and knows the game. — Dave Zirin (@EdgeofSports) September 28, 2020

Top 3 coaching candidates I want for the Clippers 2021 season (in order)

1: @BeckyHammon

2: Sam Cassell

3: Jeff van Gundy What say you Clippers nation? #clippernation #NBAPlayoffs#NBAFinals #NBA — Sam (@Sfh986) September 28, 2020

i really think becky hammon would be great. great years coaching under one of the best coaches in history. she would bring a lot of that gregg popovich knowledge over to the clippers. i would definitely interview her if i were the clippers — Trey (@TreyLAC_) September 29, 2020

Officially backing Becky Hammon as the new Clippers coach. Please make it happen — Bo Allen (@Boallen22) September 29, 2020

“LA Clippers Head Coach Becky Hammon” has a real nice ring to it..... https://t.co/qqc2BZVIAy — Nick (@nickbladen10) September 29, 2020

I would like a fresh new face. Someone who didn't already have a head coaching job in the league. Someone like Becky hammon.. — It is what it is (@therealwu1121) September 29, 2020

It might be a long shot... but I want to see @BeckyHammon as the new coach. It’s her time! https://t.co/LvQie9eqNZ — Darryl Forges (@Darryl_Forges) September 28, 2020

