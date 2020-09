Χίροου: Η «πληρωμένη» απάντηση στον Πολ Πιρς! (pic)

Ο Τάιλερ Χίροου έχει αποδειχθεί «διαμαντάκι» για τους Χιτ και δίνει πολύτιμες βοήθειες όταν έρχεται από τον πάγκο, αρπάζοντας την ευκαιρία που του δίνεται στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που δεν εντυπωσιάστηκαν και πολύ από όσα έκανε στα playoffs, όπως, για παράδειγμα, ο Πολ Πιρς. Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς είχε αναφέρει σε εκπομπή πως «Δεν μπορώ να πω κάποιον "bucket", αν δεν έχει 20 πόντους μέσο όρο... Αν έχεις μέσο όρο 11 πόντους, δεν μπορώ να σου δώσω αυτό τον χαρακτηρισμό».

Ο Χίροου ενημερώθηκε για τα λεγόμενα τους Πιρς και φρόντισε να απαντήσει καταλλήλως. «Νομίζω πως μόλις είχα περίπου 20 πόντους κατά μέσο όρο στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας».

Για την ακρίβεια, είχε 19.17 πόντους στα έξι παιχνίδια με τους Μπόστον Σέλτικς, στους τελικούς της Ανατολής.

Herro responds to Pierce not wanting to call him a "bucket" until he averages 20 PPG in a season pic.twitter.com/X2CgQQS0E2

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 28, 2020