Πολ Πιρς για Χίροου: «Δεν μπορώ να αποκαλέσω κάποιον με 11 πόντους μέσο όρο 'bucket'» (pic & vid)

Ο Τάιλερ Χίροου έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους Σέλτικς και εντυπωσίασε άπαντες, αφού είναι ένας ρούκι που στέκεται εξαιρετικά στα πρώτα playoffs. Ο Πολ Πιρς όμως έχει διαφορετική άποψη και σχολίασε πως δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιον ως... bucket αν δεν έχει τουλάχιστον μέσο όρο 20 πόντους.

«Δεν μπορώ να πω bucket αν κάποιος δεν έχει 20 πόντους μέσο όρο... αν έχεις μέσο όρο 11 πόντους δεν μπορώ να σου δώσω αυτό τον χαρακτηρισμό».

Leave it to Paul Pierce to rain on Tyler Herro’s playoff performance pic.twitter.com/OsrKY7WPSL

"I can’t call nobody a 'bucket' if you ain’t averaging at least 20...if you average 11 I can’t give you 'I’m a bucket'"

- Paul Pierce on Tyler Herro pic.twitter.com/jCCN0KUC6t

— NBA Central (@TheNBACentral) September 26, 2020