«Η κόντρα στην προπόνηση με τον Πίπεν, με έσπρωχνε κάθε μέρα ώστε να καταφέρω να γίνω ο καλύτερος μπασκετμπολίστας στον κόσμο», Μάικλ Τζόρνταν. Το 1991,1992,1993,1996,1997,1998 αυτές είναι οι χρονιές που οι Μπουλς κατέκτησαν 6 δαχτυλίδια ΝΒΑ, με μπροστάρη τον ένα και μοναδικό, ΜJ. Ήταν 6 τα πρωταθλήματα που πήρε ο MJ και άλλα τόσα μετρά στην συλλογή του ο Σκότι Πίπεν. Το όνομα του δύσκολα να ειπωθεί μόνο του. Δεν το συνοδεύουν μόνο οι επιτυχίες του, που δεν είναι και λίγες (ο άνθρωπος έχει σαρώσει τους τίτλους), αλλά δίπλα στον Πίπεν «κολλάει» πάντα ο Τζόρνταν.

Ή ακόμα και για τον ίδιο τον «Air», δίπλα στον Τζόρνταν «κολλάει» πάντα ο Πίπεν. Το Σικάγο είχε την ευλογία για πάρα πολλά χρόνια, να φωτίζει τις γκρίζες ημέρες με την φωτιά από το ταλέντο του Τζόρνταν και του Πίπεν, όπου ο ένας συμπλήρωσε τον άλλον και μαζί δημιούργησαν ένα ονειρεμένο δίδυμο, που έμεινε στην ιστορία να λάμπει όπως τα δαχτυλίδια που συνέλεξαν. Ο «Πιπ» γεννήθηκε πριν από 55 χρόνια και η ιστορία του έλαμψε καβάλα πάνω σε έναν... ταύρο.

Ο Πίπεν ήθελε να παίζει μπάσκετ από μικρός, αλλά ήταν... κοντός. Με μόλις 1,85 ύψος το μέλλον του δεν φάνταζε λαμπρό σε κάποιο παρκέ. Γεννήθηκε Σεπτέμβρη του 1965 και ήταν το 12ο παιδί της οικογένειας του. Ήθελε να ασχοληθεί με το μπάσκετ, αλλά δεν κατάφερνε να κρατά ούτε την θέση του στο λύκειο του Χάμπουργκ.

Ενώ κινούνταν πάντα σε μια μετριότητα και ερχόταν από τον πάγκο στην τελευταία του σεζόν, βρήκε χρόνο, έγινε ο βασικός πόιντ γκαρντ της ομάδας του, την οδήγησε στα playoffs, αλλά δεν κατάφερε να πείσει κάποιο κολέγιο να του δώσει υποτροφία για να συνεχίσει την καριέρα του σε αυτό. Αυτό που το δόθηκε όμως ήταν μια θέση για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Κεντρικού Αρκάνσας μαζί με μια θέση στην ομάδα όχι σαν παίκτης, αλλά σαν team manager.

Βρέθηκε εκεί κοιτώντας αρχικά τις σπουδές του και έπειτα το μπάσκετ. Άλλωστε το κολέγιο του αγωνιζόταν στην 3η και τελευταία κατηγορία του NCAA. Ο Πίπεν άρχισε να παίρνει ύψος και αυτό τον βοήθησε και στο παιχνίδι του καθώς σταδιακά προσαρμοζόταν σε αυτό και εξελισσόταν μέσα στο γήπεδο.

Στην τελευταία του χρονιά ήταν πλέον εντυπωσιακός με 23,6 πόντους και 10 ριμπάουντ, αναγκάζοντας τον σκάουτερ των Μπουλς να βρεθεί και να τον παρακολουθήσει. Χωρίς καμία βεβαιότητα για το πως μπορεί να εξελιχθεί ο παίκτης οι Μπουλς θα αποφασίσουν να του δώσουν την ευκαιρία και θα τον επιλέξουν στο ντραφτ, μέσω των Σούπερσονικς.

«Το πρώτο παιχνίδι ΝΒΑ που είδα από κοντά ήταν το πρώτο στο οποίο έπαιξα». Για να βρεθεί ο Σκότι στο Σικάγο... στοίχισε στους Μπουλς τον Όλντεν Πόλινις (No.8 στο νταφτ του 1987) και δύο μελλοντικές επιλογές στους Σούπερσονικς που τον διάλεξαν στην θέση Νο.5 της χρονιάς εκείνης.

Όπως ο ίδιος αναφέρει δεν είχε βρεθεί ξανά σε παιχνίδι ΝΒΑ μέχρι να βρεθεί στους Μπουλς και να αρχίσει μια καριέρα όνειρο. Η πρώτη του σεζόν τον βρήκε να έρχεται από τον πάγκο, παίζοντας 20 γεμάτα λεπτά, αλλά ψάχνοντας τον ρόλο του στο παρκέ. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από μια σεζόν για να δει τι χρειαζόταν. Χρειαζόταν να βρεθεί δίπλα στον Τζόρνταν και να γίνει δίπλα του αυτό που μπορούσε.

Τα μονά που έπαιζαν εκτός των προπονήσεων είχαν απίστευτη επίδραση πάνω του και άλλαζαν τον Πίπεν ημέρα με την ημέρα. Οι αλλαγές δεν κρύβονταν και ο Σκότι ήταν πλέον ένας άλλος παίκτης. Ο Πίπεν πήρε θέση στην αρχική 5αδα και εκμεταλλευόμενος την κοινή συνύπαρξη του με τον MJ στο παρκέ εκτόξευσε τα νούμερα του από τους 7,9 πόντους της προηγούμενης σεζόν στους 16,5 πόντους, τα 6,7 ριμπάουντ, τις 5,4 ασίστ και τα 2,6 κλεψίματα.

Αυτή η μια χρονιά θα είναι αρκετή για το καλύτερο, που ήταν η κλήση του στο Hall Of Fame, και για το χειρότερο καθώς στον 7ο αγώνα την τελικών της Ανατολής κόντρα στους μισητούς Πίστονς παραπονέθηκε για ημικρανία και έμεινε στους 2 πόντους δεχόμενος απίστευτη κριτική. Από το σημείο εκείνο και έπειτα κάθε χρονιά ο Πίπεν θα γινόταν και καλύτερος.

Το σώμα του τον βοηθούσε να κάνει τα πάντα μέσα στο παρκέ και η ικανότητα του να μαρκάρει οποιονδήποτε βρισκόταν απέναντι του είχε αλλάξει πλέον τα δεδομένα για την θέση του στην «μεγάλη» ομάδα των Μπουλς.

