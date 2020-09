Τζαμάλ Μάρεϊ: Τα περίτεχνα και φαντεζί layups τη φετινή σεζόν (vid)

Με αφορμή το ακροβατικό layup στο Game 4 το οποίο θύμισε... Μάικλ Τζόρνταν και βρέθηκε στην κορυφή του ΤΟΡ-5, το ΝΒΑ ετοίμασε ένα βίντεο με αντίστοιχες στιγμές του Τζαμάλ Μάρεϊ φέτος.

Μάλιστα κάτι αντίστοιχο, ενδεχομένως και πιο δύσκολο, επιχείρησε και στα ματς με την Γιούτα Τζαζ όταν και έκανε στροφή 360 μοιρών στον αέρα θέλοντας να αποφύγει την τάπα του Ρούντι Γκομπέρ.

Απλά... απολαύστε τον!

After Jamal Murray's jaw-dropping up and under in Game 4, look back at his most acrobatic career layups!

Game 5: Saturday at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/SbeJ9UXjAb

— NBA (@NBA) September 25, 2020