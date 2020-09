Ο Καμερουνέζος σέντερ ανέβασε στα social media την πιο τρυφερή φωτογραφία, ταΐζοντας τον νεογέννητο γιο του.

Μάλιστα ανέφερε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Εκτός από τον Άρθρουρ Ελάιζα ντε Πάουλα Εμπίντ σκοπεύει να κάνει άλλα... 10 παιδιά!

«Ο πρώτος από τους 11 ή και περισσότεροι; Προσπαθώ να την πείσω, αλλά δεν τα καταφέρνω μέχρι στιγμής. Απλά, προσπαθώ να χτίσω μια ποδοσφαιρική ομάδα. Όμως, πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον» ανέφερε ο Εμπίντ.

Arthur Elijah De Paula Embiid



We are so blessed and fortunate to welcome our little boy in this family. First of 11 or more? Trying to convince her but I’m not winning so far. I’m just trying to build a soccer team but for real I’m so excited for the future #GodIsGreat pic.twitter.com/eZaUnx90oo

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 25, 2020