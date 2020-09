Ο Χίροου είναι ο πρώτος παίκτης που γεννήθηκε το millennium και παίζει τελικούς (vid)

Ο Τάιλερ Χίροου με όσα έκανε στο Game 4 των τελικών της Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς, πρωταγωνιστεί σε κάθε μπασκετική κουβέντα σχετική με το ΝΒΑ.

Ο γκαρντ των Χιτ είναι ο πρώτος παίκτης που γεννήθηκε από το 2000 κι ύστερα ο οποίος παίζει σε τελικούς περιφέρειας.

Ποτέ άλλοτε παίκτης που γεννήθηκε στην χιλιετία αυτή, δεν έχει φτάσει τόσο μακριά στα playoffs.

Tyler Herro is the first player born in the 2000s to play in the conference finals pic.twitter.com/Q7DMU6xSBo

