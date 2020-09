Χιτ-Σέλτικς: Ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο ο Χίρο (vid)

Τι και αν είναι μόλις 20 ετών; Ο Τάιλερ Χίρο συνεχίζει να κάνει απίστευτα παιχνίδια στη «Φούσκα του Ορλάντο». Ο γκαρντ των Χιτ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο του τέταρτου τελικού της Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς. Συγκεκριμένα σε 18 λεπτά είχε 15 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 2/2 βολές. Επίσης κατέβασε 5 ριμπάουντ και έδωσε και 1 ασίστ.

