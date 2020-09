Μάρεϊ: «Θα έπρεπε να είμαστε εμείς στο 2-1 στην σειρά» (vid)

Επέστρεψαν στην σειρά οι Νάγκετς, αφού πήραν την νίκη από τους Λέικερς και έκαναν το 2-1. Το Ντένβερ δεν δείχνει καμιά διάθεση να παραιτηθεί και ο Μάρεϊ, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σχολίασ επως η ομάδα του νιώθει ότι θα έπρεπε να είναι εκείνη με το προβάδισμα.

«Είχαμε το Game 2. Παίξαμε σπουδαία στο Game 2 και κάποια σκαμπανευάσματα μας πλήγωσαν. Νιώθουμε ότι έπρεπε να είμαστε στο 2-1 εμείς αυτή την στιγμή. Οπότε θα προχωρήσουμε στο Game 4».

"We feel like we should be up 2-1 right now, to be honest."

—Jamal Murray as the Nuggets trail the Lakers 2-1 pic.twitter.com/W60HzYyXR7

