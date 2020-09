ΛεΜπρόν: «Ήμουν πάντα κατά της βίας, αλλά ξέρω πως το σωστό είναι σωστό» (vid)

Οι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Νάγκετς στην σειρά των τελικών της Δύσης, αλλά ο ηγέτης τους φρόντισε να περάσει ένα ακόμη μήνυμα για θέματα που απασχολούν την εποχή μας.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέφερε πως «Στα 35 μου χρόνια δεν συγχώρησε κατά της βίας. Ακόμη είμαι. Ξέρω όμως πως το σωστό είναι σωστό και το λάθος είναι λάθος.

Μεγάλωσα σε μία περιοχή με μεγάλη κοινότητα μαύρων που καθημερινά δεχόντουσαν ενοχλήσεις λόγω του χρώματος του δέρματος.

Δεν λέω πως όλοι οι αστυνομικοί είναι κακοί, αλλά μετά βλέπω αυτά τα βίντεο βίας που κυκλοφορούν και σκέφτομαι πως πρέπει αν βγω και να μιλήσω».

