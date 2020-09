Ο Ρόντο βγάζει την ασίστ στον Καρούσο και όλοι περιμένουμε από τον γκαρντ των Λέικερς να καρφώσει, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει. Αυτός ωστόσο προτιμά το floater και κάνει το πιο άστοχο σουτ στους φετινούς τελικούς τη Δύσης. Μόνο να δείτε το που πήγε η μπάλα θα καταλάβετε πως δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που γράφουμε.

Reggie wants this Caruso missed layup on @shaqtin pic.twitter.com/KDTo52qqTJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 23, 2020