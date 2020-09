Σίλβερ: «Πιθανότερο σενάριο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο η επόμενη σεζόν»

Ο κομισάριος του ΝΒΑ μιλώντας στο CNN στάθηκε και στην ημερομηνία που αναμένεται να γίνει το τζάμπολ του επόμενου πρωταθλήματος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Αν και το ιδανικό σενάριο είναι τα Χριστούγεννα, κάτι τέτοιο φαίνεται να χάσει έδαφος σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Άνταμ Σίλβερ. Μάλιστα είπε ότι το πιθανότερο σενάριο για την έναρξη του ΝΒΑ είναι με το νέο έτος και δη τον Ιανουάριο.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι στόχος είναι να γίνει full season με 82 παιχνίδια regular season, παρά το μικρό χρονικό διάστημα που θα απομένει έως το επόμενο καλοκαίρι.

The NBA’s goal for 2020-21, Silver said, remains playing a “standard season” ... meaning 82 games plus playoffs

Silver, though, acknowledged to Costas that it will most likely be a 2021 season with no games played in 2020 after completion of the NBA Bubble schedule in October

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 22, 2020