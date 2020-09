Λέικερς-Νάγκετς: Ντέιβις και Γιόκιτς πέτυχαν τους τελευταίους 22 πόντους του ματς! (pic)

Όπως είναι γνωστό, ο Ντέιβις με το φοβερό του τρίποντο χάρισε τη νίκη στους Λέικερς έχοντας τον Γιόκιτς... κρεμασμένο πάνω του, αλλά νωρίτερα είχαν φροντίσει και οι δύο για λογαριασμό των ομάδων τους!

Συγκεκριμένα σημείωσαν τους τελευταίους 22 πόντους του αγώνα και ήταν εκείνοι που έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους στο Game 2 των τελικών της Δύσης!

Anthony Davis and Nikola Jokic scored the last 22 points in Game 2.

Battle of the Bigs.

