Μίλσαπ σε ΛεΜπρόν: «Προσπάθησα να σε αποφύγω στην Ανατολή, αλλά ήρθες στη Δύση» (pic)

Οι Νάγκετς θα κοντραριστούν με τους Λέικερς στο Game 2 των τελικών Δύσης (02:30, Cosmote Sport 4 HD), με τον Πολ Μίλσαπ να αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην postseason.

O ψηλός του Ντένβερ μετρά 8 ήττες στα playoffs κόντρα στον Βασιλιά και μίλησε για αυτό το στατιστικό.

«Προσπάθησα να μείνω μακριά σου στην Ανατολή και μετά εσύ ήρθες στη Δύση», ανέφερε ο Μίλσαπ.

Ο Μίλσαπ ήταν στους Χοκς από το 2013 μέχρι το 2017 και βρήκε μπροστά του τον ΛεΜπρόν που έπαιζε στους Καβς.

