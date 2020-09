Η χώρα της απαξίωσης

Most Imporved Player of the year το 2017, MVP το 2019, Defensive player of the year 2020 και ακόμα μια χρονιά - δεύτερη συνεχόμενη παρακαλώ - MVP και το 2020 ο Γιάννης μας. Ναι, συμφωνώ, περίεργη εισαγωγή αλλά πρέπει να φρεσκάρεις την μνήμη του κάθε προπονητή-μάνατζερ-αναλυτή που στην Ελλάδα δόξα τω Θεώ έχουμε αμέτρητους. Ο Γιάννης μας λοιπόν, ο Γιαννάκης, το παιδί από τα Σεπόλια που πουλούσε CD, που κοιμόταν και ξυπνούσε κάθε μέρα με το όνειρο του να παίξει μια μέρα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, πλέον οχι μόνο έχει κάνει το όνειρο του πραγματικότητα αλλά δείχνει πως μέσω της σκληρής δουλειάς που ρίχνει εντός και εκτός παρκέ θα αφήσει εποχή στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

«ΣΤΕΓΝΟ ΚΡΑΞΙΜΟ», ΟΧΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP λοιπόν εν μέσω τρομερής αμφισβήτησης προς το πρόσωπό του. Δεκτή, καθώς όταν έχεις κάνει τόσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα οι απαιτήσεις είναι υψηλές και η κριτική ειναι λογική αν βέβαια κινείται σε λογικά πλαίσια . Στην Ελλάδα του 2020 δεν κινείται σε λογικά πλαίσια η κριτική. Είναι πολλές φορές στεγνό κράξιμο προς ένα παιδί που δεν του χαρίστηκε τίποτα αλλά πάλεψε και κατάφερε να είναι αυτός που είναι αυτή την στιγμή. Από το Μουντομπάσκετ συγκεκριμένα και μετά ο “Γιάννης Μας", ο “Γιάννης των Ελλήνων”, ο “Έλληνας που διαπρέπει στο ΝΒΑ” έχει γίνει από ορισμένους ο “Νιγηριανός”, ο “Αχάριστος”, ο “Ελληνας στην παιδεία με Αθλητικότητα Αφρικανού", ναι δυστυχώς όλα αυτά τα έχω δει γραμμένα ανά χρονικά διαστήματα κάτω από ποστ που αφορούν τον Greek Freak.

Και διερωτώμαι προς τι το τόσο μένος προς τον Γιάννη; Μήπως μας χρωστάει και δεν μας δίνει τα χρωστούμενα πίσω; Όχι, σε καμία των περιπτώσεων είναι η απάντηση. Απλά επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ο ελληνικός λαός που λέει “Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια”. Μπορώ να δεχτώ ότι φέτος ο Γιάννης και οι Μπακς ειδικά στην φούσκα του Ορλάντο δεν θύμισαν ούτε στο ελάχιστο την ομάδα που βλέπαμε πριν την διακοπή. Μπορώ να δεχτώ επίσης ότι πέρσι μέσα στην όλη πίεση που δέχτηκαν για την επιτυχία λύγισαν μπροστά στους Ράπτορς και το 2-0 έγινε 4-2. Μπορώ να δεχτώ και ότι με την εθνική ομάδα δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο Μουντομπάσκετ. Το στεγνό κράξιμο όμως προς τον ΑΘΛΗΤΗ Αντετοκούνμπο δεν το δέχομαι γιατί δεν του αξίζει. Είναι μέσα στην πεντάδα των καλύτερων αυτή την στιγμή στο ΝΒΑ και έχει αρκετά χρόνια μπροστά του για να κατακτήσει το περίφημο δαχτυλίδι που κάποιοι το παρουσιάζουν σαν το Άγιο Δισκοπότηρο. Απλά να σας υπενθυμίσω εδώ ότι κάποιοι τυχαίοι εντελώς όπως ο Στόκτον, ο Μαλόουν, ο Μπάρκλεϊ ουδέποτε κέρδισαν πρωτάθλημα με την ομάδα τους, αλλά στην Ελλάδα για να σε παραδεχτεί ο μέσος φίλαθλος πρέπει να χεις 3, 4 δαχτυλίδια στα πρώτα σου χρόνια.

ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ «ΠΙΠΕΝ» ΤΟΥ

Υπενθυμίζω δε πάλι πως ο Τζόρνταν χρειάστηκε να περάσουν 7 χρόνια και αρκετοί αποκλεισμοί και στον πρώτο γύρο των Playoffs, μέχρι να πάρει το πρώτο του δαχτυλίδι από τα συνολικά έξι που κέρδισε. Και το κέρδισε με τον Πίπεν πλάι του, ένα από τα καλύτερα τεσσάρια που έχουν περάσει από το NBA. Ο Γιάννης, άσχετα τι λένε οι περισσότεροι, θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη πως είναι ο «Τζόρνταν» και πρέπει το Front Office των Bucks να.του βρει τον «Πίπεν» του, που σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να είναι κάποιος από τους υπάρχοντες παιχτες στο ροστερ της ομάδας του Μιλγουόκι. Ούτε καν ο πιο υψηλά αμειβόμενος παίχτης της ομάδας που ακούει στο όνομα Khris Middleton.

Πρέπει να καταλάβουμε πλέον στην Ελλάδα ότι δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα και όλους επειδή έτσι απλώς βολεύει εμάς και το εγώ μας. Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να μάθουμε να λέμε συγχαρητήρια όταν κάποιος πάει μπροστά και πόσο μάλλον όταν διαφημίζει και την χώρα μας όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Πρέπει να πάψει επιτέλους η εποχή της μιζέριας και του μηδενισμού για να πάμε μπροστά σε όλα τα επίπεδα.