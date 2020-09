Τζόρνταν: Το Last Dance κέρδισε βραβείο Emmy! (vid)

Tεράστια επιτυχία είχε το ντοκιμαντέρ «Last Dance», το οποίο αφορούσε τη δυναστεία των περίφημων Μπουλς του αξεπέραστου Μάικλ Τζόρνταν.

Το διάσημο ντοκιμαντέρ του Τζέισον Χέχιρ, κέρδισε το βραβείο Outsanding Documentary Award στα φετινά Emmys.

Σίγουρα μια εξαιρετική δουλειά για τον Air και την παρέα του, την οποία θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια.

Δείτε εδώ πως μονταρίστηκε εν μέσω καραντίνας.

The #Emmy for Outstanding Documentary Or Nonfiction Series goes to…The Last Dance (@espn / @netflix)! pic.twitter.com/8GWJMLrqxT

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2020