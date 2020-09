Συγχαρητήρια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στον Αντετοκούνμπο για το MVP (pic)

Ο «Greek Freak» αναδείχθηκε «πολυτιμότερος παίκτης» για δεύτερη σερί σεζόν στο ΝΒΑ και η διάκρισή του αυτή έχει κάνει πολλούς να υποκλιθούν στο μεγαλείο του.

Μεταξύ αυτών και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήριά του στον ηγέτη των Μπακς.

Υπενθυμίζεται ότι είχε κυκλοφορήσει φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν ήταν μικρός, και τον πατέρα του, Τσαρλς, να παρακολουθούν αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ έχει βρεθεί και στο ΣΕΦ, για να δει την μπασκετική ομάδα.

Συγχαρητήρια Γιάννη! Έκανες όλους τους Έλληνες υπερήφανους με την ανάδειξή σου ως MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο NBA! / #Congratulations @Giannis_An34! Once again you have made us all extremely proud of you, for being named #Back2Back 2019-2020 #NBAΜVP! #GreekFreak pic.twitter.com/yF8MrdenSW

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) September 20, 2020