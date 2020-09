Επαιξε 31' και πέτυχε 6 πόντους, ενώ είχε 3 κλεψίματα, 4 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο Τέιτουμ στάθηκε στην επιστροφή του συμπαίκτης του λέγοντας:

«Είμαστς πολύ καλύτεροι όταν είναι εκεί έξω μαζί μας, πολύ πιο δυναμικού, πολύ πιο ευέλικτοι. Το να είναι πίσω μαζί μας είναι τα πάντα».

good to see this guy back on the court pic.twitter.com/pI7LHhHk92

— Boston Celtics (@celtics) September 20, 2020