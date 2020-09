Ο Μοράντ βρήκε ποιος δεν τον ψήφισε για Rookie της χρονιάς και ζήτησε το λόγο! (pics)

Ο Τζα Μοράντ κράτησε στα χέρια του το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στο ΝΒΑ, νικώντας τον Ζάιον Ουίλιαμσον στην... κούρσα της πρώτης θέσης.

Ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις έλαβε 99 ψήφους και η μία που απέμεινε πήγε στον αντίπαλό του. Αυτό ήταν κάτι που πείσμωσε τον 21χρονο γκαρντ, αλλά να που τώρα ανακάλυψε ποιος δεν τού έδειξε την εμπιστοσύνη του.

Ο Μοράντ «τιτίβισε» το όνομά του (Τζο Κάουλι) και έγραψε «Σε εκτιμώ. Δεν θα κάνω πολλά. Θα ενημερώσω απλά τους πάντες. Αλλά θέλω να μάθω το γιατί!».

Για να δούμε αν θα πάρει απάντηση...

appreciate you i’m not gonna do too much , ima let everybody else do dat . i just wanna know why lol

