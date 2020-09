Πέισερς: Υποψήφιος προπονητής και ο Μάικ Μπράουν (pic)

Οι Πέισερς αναζητούν τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Νέιτ ΜακΜίλαν ο οποίος απολύθηκε μετά τον αποκλεισμό με 4-0 από τους Χιτ.

Ο Μάικ Μπράουν προστέθηκε στην λίστα με τους υποψήφιους και αναμένεται να απασχολήσει τον οργανισμό της Ιντιάνα.

Ο Μπράουν έχει διατελέσει head coach στους Καβαλίερς και τους Λέικερς ενώ φέτος συζήτησε και με τους Νικς.

Another candidate interviewing for the Indiana Pacers coaching job, sources tell ESPN: Golden State assistant Mike Brown.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 19, 2020