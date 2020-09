Οι αναρτήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τον ΜVP Αντετοκούνμπο (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ για 2η σερί σεζόν και οι αιώνιοι του έστειλαν τα συγχαρητήρια τους.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έγραψε: «Συγχαρητήρια Γιάννη! Μας έκανες για άλλη μία φορά υπερήφανους», ενώ το ποστάρισμα του Ολυμπιακού ήταν: ««Back to back MVP του ΝΒΑ! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο τρίτος παίκτης που κερδίζει βραβείο MVP και αμυντικού της χρονιάς την ίδια σεζόν. Τα πιο θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Συνέχισε να ακολουθείς τα όνειρά σ

Back to Back NBA MVP! Giannis Antetokounmpo is third player to win MVP and Defensive Player of the Year in same season!

Warmest congratulations on your achievement @Giannis_An34 !!! Keep following your dreams!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/ae6ReXVN1J

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 18, 2020