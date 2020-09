Είναι γνωστό πως ο Snoop Dogg είναι υποστηρικτής των Λέικερς και συχνά-πυκνά βρισκόταν στο Staples Center προ κορονοϊού. Ο διάσημος ράπερ πέταξε το... καρφάκι του στους Κλίπερς και προέβλεψε πως οι λιμνάνθρωποι θα προκριθούν με 4-1 απέναντι στους Νάγκετς.

Mε αυτόν τον τρόπο απάντησε στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τζαμάλ Μάρεϊ πριν το Game 1 των τελικών Δύσης.

Δείτε την ανάρτηση

Snoop talking like he on the squad https://t.co/DWsujDOfwn

— SportsNation (@SportsNation) September 18, 2020