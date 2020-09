Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Γιάννη: «Είσαι έμπνευση εντός και εκτός παρκέ, η Ελλάδα είναι περήφανη» (pic)

Μέσω twitter, ο Κυριακός Μητσοτάκης συνεχάρη τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος κατέκτησε το «back to back» βραβείο του MVP.

«Δύο στην σειρά! Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο για το back to back MVP. Απίθανο κατόρθωμα. Είσαι πραγματική έμπνευση, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη.

Μπράβο Γιάννη!»

Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards - an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud.

Μπράβο Γιάννη!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 18, 2020