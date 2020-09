Η σεζόν ολοκληρώθηκε νωρίτερα από όσο φαντάζονταν κι οι ίδιοι οι Μπακς, αλλά το θέαμα δεν έλειψε.

Η ομάδα του Μιλγουόκι δημοσίευσε βίντεο με τα δέκα πιο εντυπωσιακά καρφώματα της φετινής χρονιάς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στα μισά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε άλλα δύο.

Οικογενειακή υπόθεση...

The 10 best dunks of 2019-20. pic.twitter.com/LnWuVe4rlu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 17, 2020