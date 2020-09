Η απόλυτη φωτογραφία που δείχνει το χέρι του Αντεμπάγιο να σταματά την μπάλα από το να πέσει στο καλάθι! (pic)

Οι Χιτ έκαναν το 1-0 στην σειρά με τους Σέλτικς και για να γίνει αυτό χρειάστηκε μια τεράστια φάση. Ο Τέιτουμ πήγε για το κάρφωμα της ισοφάρισης, αλλά βρήκε μπροστά του τον Αντεμπάγιο που έκανε το κόψιμο της ζωής του. Ο παίκτης των Χιτ σηκώθηκε ψηλά και πεντακάθαρα έκοψε τον αντίπαλο του, με τις κοντινές φωτογραφίες να είναι πιο επιβλητικές από ποτέ.

Ο Αντεμπάγιο έβαλε το χέρι του και απλά δεν άφησε την μπάλα να πάει μέσα στο καλάθι, με την εικόνα να μιλάει από μόνη της. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η αποθέωση από τον Μάτζικ Τζόνσον...

LOOK AT BAM’S HAND THOUGH https://t.co/CwzodVRw13 pic.twitter.com/869KBU5GAr

— SportsCenter (@SportsCenter) September 16, 2020