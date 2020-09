Γιόκιτς: Η φοβερή και γεμάτη ρεκόρ εμφάνιση του Σέρβου (vid&pic)

Τεράστιος Νίκολα Γιόκιτς και σήμερα στο έβδομο και τελευταίο παιχνίδι των Νάγκετς κόντρα στους Κλίπερς. Η ομάδα του Ντένβερ επικράτησε με 104-89, προκρίθηκε στον τελικό και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NBA που για δύο συνεχόμενες σειρές ανατρέπει το 3-1. Ο Σέρβος μάλιστα πέτυχε και δύο πρωτιές, δείχνοντας και πάλι πως πραγματικά δεν έχει ταβάνι.

Συγκεκριμένα ο Γιόκιτς έκανε triple double. Αρχικά ήταν το πιο γρήγορο (έγινε στην τρίτη περίοδο) που έχει γίνει ποτέ σε έβδομο playoffs του NBA, ενώ ήταν και το πρώτο που γίνεται και ο πρώτος που επίσης σε έβδομο ματς έχει κάνει triple double με πάνω από 20 ριμπάουντ.

Συνολικά ο Σέρβος είχε σε 40 λεπτά συμμετοχής 16 πόντους, κατέβασε 22 ριμπάουντ και μοίρασε 13 ασίστ, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Έκανε 2 κλεψίματα και έριξε 3 τάπες. Απλά μαγικός.

Nikola Jokic tonight became the first player in NBA playoff history to record a 20+ rebound triple-double in a Game 7.

Entering tonight, no player had recorded a triple-double through three quarters of a Game 7 over the last 25 years. pic.twitter.com/uzMFnfB6LK

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 16, 2020