Ο 47χρονος προπονητής εργάζεται ως βοηθός τους Λος Άντζελες Λέικερς, από τότε που απομακρύνθηκε από την θέση του head coach στους Μπακς, αλλά δεν αποκλείεται να αναλάβει και σύντομα ξανά τα «ηνία» ομάδας.

Το όνομα του Τζέισον Κιντ έχει... μπλεχθεί σε πολλά σενάρια ομάδων του ΝΒΑ που αναζητούν πρώτο προπονητή, με πρόσφατο αυτό που τον αναφέρει ως υποψήφιο για τους Ρόκετς.

Ο Μάικ Ντ' Αντόνι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Χιούστον κι έτσι οι «ρουκέτες» αναζητούν τον επόμενο που θα βρεθεί στην τεχνική τους ηγεσία.

Στην εξίσωση μαζί του έχουν μπει και οι Μαρκ Τζάκσον, Κένι Άτκινσον και Τάιρον Λου.

