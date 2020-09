Ο Τζον Ουόλ απολογήθηκε για τα «σύμβολα συμμορίας» που έκανε σε βίντεο (pic & vid)

Ο παίκτης των Ουίζαρντς πήγε σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη και το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο, στο οποίο μαζί με έναν φίλο του κάνουν «σύμβολα συμμορίας» (gang signs) κι επιδεικνύουν τα λεφτά τους.

Μετά το μικρό σάλο που προκλήθηκε, ο ίδιος ανέβασε ένα μήνυμα στο twitter, μέσω του οποίου ζητούσε συγγνώμη. «Πρώτα από όλα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένεια μου, στους συμπαίκτες μου και σε όλους εκείνους που πάντα με υποστηρίζουν. Έκανα ένα λάθος, κάτι που μετανιώνω. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, ώστε να είμαι καλύτερος στο παρκέ και κυρίως έξω από αυτό».

First and foremost I want to apologize to my family, my teammates and all of those that have always supported me. I made a mistake, something I regret. I will continue to work hard to be better on the court and more importantly off the court.

— John Wall (@JohnWall) September 13, 2020