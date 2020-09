Απελπισμένος ο Χάρντεν: «Πρέπει να βρούμε τα σωστά κομμάτια γύρω από εμένα και τον Ρας» (vid)

Οι Ρόκετς και πάλι έμειναν εκτός Τελικών Περιφέρειας και η κριτική φυσικά πέφτει πάνω στον ηγέτη τους, Τζέιμς Χάρντεν. Ο «Μούσιας» μίλησε μετά από τον νέο αποκλεισμό της ομάδας του και σχολίασε:

«Είναι πολύ πολύ απογοητευτικό. Ειδικά με την δουλειά που εγώ προσωπικά κάνω. Νιώθω ότι είμαστε ένα κομμάτι μακριά. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να εξελιχθούμε και να βάλουμε τα σωστά κομμάτια γύρω από εμένα και τον Ρας, για να πάμε εκεί που θέλουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε όλη την ομάδα και να δούμε την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε.

Προφανώς, για μισή σεζόν δοκιμάσαμε το small ball. Δούλεψε για το μεγαλύτερο μέρος. Οπότε πρέπει να δούμε συνολικά την ομάδα και να δούμε ποιες τρύπες πρέπει να γεμίσουμε, για να συνεχίσουμε».

Πάντως, ο Ντ' Αντόνι είναι παρελθόν από τους Ρόκετς και το νέο πλάνο θα περιλαμβάνει και νέο προπονητή.

