Ρόκετς: Στο στόχαστρο για τον πάγκο ο Σαμ Κασέλ (pic)

Μετά την απόφαση του Μάικ Ντ' Αντόνι να μην συνεχίσει στον πάγκο των Χιούστον Ρόκετς, η ομάδα του Τέξας βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Τιμ ΜακΜάχον υπάρχει κοινό ενδιαφέρον μεταξύ των Ρόκετς και του Σαμ Κασέλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως είναι γνωστό, ο Κασέλ αποτέλεσε παίκτη του Χιούστον τη δεκαετία του '90 ενώ τώρα βρίσκεται στο προπονητικό τιμ των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Sources: There is mutual interest between the Rockets and Clippers assistant coach Sam Cassell. Cassell started his playing career with the two-time champion “Clutch City” Rockets.

