ΛεΜπρόν: «Το όνομα μου συνώνυμο της νίκης, γι' αυτό ήρθα στους Λέικερς» (pic & vid)

Ιστορία έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την πρόκριση επί των Ρόκετς, ενώ πλέον έχει παραπάνω τελικούς περιφέρειας από 21 ομάδες της λίγκας.

Ο ηγέτης των Λέικερς που πήγε να αρπάξει τον Ρίβερς, μίλησε μετά το τέλος του Game 5 και τόνισε πως το όνομα του είναι συνώνυμο της νίκης, ενώ ανέφερε πως πήγε στους λιμνάνθρωπους για το πρωτάθλημα.

«Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα και ήθελα να είμαι κομμάτι αυτού του ονόματος, να πάω τους Λέικερς στην θέση που έχουν συνηθίσει να βρίσκονται και αυτό θα ολοκληρωθεί με ένα πρωτάθλημα. Είμαι περήφανος που φοράω την φανέλα με το χρυσό και το μωβ, στόχος να φανούμε αντάξιοι της βαριάς κληρονομιάς των Λέικερς», είπε ενώ πρόσθεσε πως το όνομα του είναι συνώνυμο της νίκης.

“It’s the reason I wanted to be a part of this franchise, to take them back to a place they were accustomed to being and that’s compete for a championship.”

