Τέιτουμ, Μπράουν, Ουόκερ: Οι Σέλτικς έχουν τους τρεις σωματοφύλακες (infographic)

Τρεις φορές τα τελευταία 4 χρόνια οι Σέλτικς έχουν καταφέρει να φτάσουν στους Τελικούς της Ανατολής. Η Βοστόνη έχει επενδύσει στην επιτυχία της και θέλει πλέον να την πάει σε άλλο επίπεδο. Για να φτάσει μέχρι εδώ έπρεπε να πετάξει έξω τους πρωταθλητές Ράπτορς και να αφήσει στην άκρη, όλα όσα έγιναν στο προηγούμενο παιχνίδι.

Κέμπα Ουόκερ, Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν είναι οι τρεις παίκτες που τα έβαλαν όλα στην άκρη και δημιούργησαν τον πυρήνα και την βάση, για να κολλήσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια και όλοι μαζί να φτάσουν επιτέλους, μέχρι το τέλος της διαδρομής. Οι τρεις τους έδειξαν από την αρχή της σεζόν ότι είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα να μπει εμπόδιο και ξεπερνώντας την κρίση που πέρασαν πριν την διαδρομή στα playoffs παρουσίασαν μια ομάδα έτοιμη για όλα.

Ο Τζέισον Τέιτουμ είναι εκείνος που κάνει το ταλέντο του να λάμπει. Ο νεαρός άσος, που έγραψε ιστορία ακολουθώντας τον Κόμπι σε μια μοναδική εμφάνιση σε Game7, έχει δουλέψει πολύ και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Τέιτουμ έχει κάνει όλο τον μπασκετικό κόσμο να υποκλιθεί στο ταλέντο του και μόλις στα 22 του έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί και να το απολαμβάνει. Η φυγή του Ίρβινγκ απελευθέρωσε τους Σέλτικς και πλέον τα κομμάτια έχουν μπει στην σωστή τους θέση. Ο νεαρός ηγέτης είναι ένας σούπερ σταρ και αυτά τα playoffs είναι η ευκαιρία του να το δείξει και φυσικά δεν πρόκειται να την αφήσει να πάει χαμένη.

Στους ημιτελικούς φέτος είχε 24.3 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ, ενώ είναι η δεύτερη φορά που φτάνει στους Τελικούς της περιφέρειας και όλα αυτά μόλις στα 22 του χρόνια. Επίσης κέρδισε την 5η σειρά του στα playoffs, κάτι που ο Τζόρνταν έκανε στα 27 του και ο ΛεΜπρον στα 23 του.Οι Σέλτικς δε θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι γι' αυτό, ενώ και ο Τέιτουμ φτιάχνει τον χαρακτήρα του μέσα από τον πιο δύσκολο και απαιτητικό δρόμο. Τα λόγια είναι περιττά στην περίπτωση του και ο νεαρός αποδεικνύει μέσα στο παρκέ τι είναι ικανός να κάνει

p>Δίπλα του ο. Στα 23 του εκείνος είναι πλέον 3ος στην ιστορία τωνστα playoffs , ξεπερνώντας τονενώ και εκείνος είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση και με γεμάτη στατιστική. Μαζί με τονγράφουν ιστορία και κρατούν το μέλλον του Οργανισμού στα χέρια τους, δείχνοντας πανέτοιμοι για να τερματίσουν τις επιτυχίες τους.

Στα άσχημα παιχνίδια του έχει δείξει φοβερό χαρακτήρα και έχει βγει στο επόμενο ακόμα καλύτερος. Έχουν βάλει στόχο τον τίτλο και αθόρυβα έχουν φτάσει αρκετά κοντά σε αυτόν. Το μοναδικό που έχουν να κάνουν, είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουν τον δρόμο που έχουν αποφασίσει να διανύσουν.

23 year old Jaylen Brown, and 22 year old Jayson Tatum have led the Celtics to the ECF twice in the past 3 years Destined for Greatness. pic.twitter.com/wuhIAextN0

— ✭ (@DakZekeCooper) September 12, 2020